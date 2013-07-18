ロボコン全国3位　つくば・谷田部東中

中学生が自作ロボットの性能や操作技術を競う創造アイデアロボットコンテストの全国大会が21日、東京都のTOC有明で開催され、つくば市立洞峰学園谷田部東中学校(同市東、石川栄樹校長)の2年生チーム「かがやき」が活用部門で3位に入賞した。準決勝で優勝した岐阜県の中学チーム(東海北陸地区1位)に1点差で敗れたものの、メンバーの小田川マルスさんと北岡春奈さんは「来年も同じ活用部門に出場し、次こそ全国1位になりたい」と口をそろえた。